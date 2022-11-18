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Стали известны подробности гибели рабочих из-за рухнувшего крана на стройке в Ростове

Сегодня, 15:54
В Ростове-на-Дону стали известны подробности обрушения башенного крана на строительной площадке жилого дома, из-за которого погибли рабочие.

Напомним, что трагедия произошла около 17.00 мск на улице Берберовской. В результате падения башенного крана погибли два человека - крановщик и разнорабочий.

 

Прокуратура начала проверку из-за падения крана на стройке в Ростове и гибели рабочих
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, контроль за расследованием взяла на себя прокуратура региона.

Как сообщает телеграм канал Don Mash, кран мог рухнуть из-за трещины на несущей металлоконструкции. По данным канала, это предварительная причина случившегося. В сообщении также говорится, что кран проверяли ультразвуком только в 2020 году.

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