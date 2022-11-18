Напомним, что трагедия произошла около 17.00 мск на улице Берберовской. В результате падения башенного крана погибли два человека - крановщик и разнорабочий.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, контроль за расследованием взяла на себя прокуратура региона.
Как сообщает телеграм канал Don Mash, кран мог рухнуть из-за трещины на несущей металлоконструкции. По данным канала, это предварительная причина случившегося. В сообщении также говорится, что кран проверяли ультразвуком только в 2020 году.