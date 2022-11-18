Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский рассказал, что в агропромышленном комплексе пришлось внести корректировки в план реализации инвестиционных проектов. Причиной этого стала текущая геополитическая ситуация, в том числе проблемы с поставками оборудования из-за рубежа, а также ограничение судоходства.
Хоть ни один проект не закрыт и не остановлен, речь идет о переносе сроков реализации инициатив по миллеровскому маслоперерабатывающему комплексу «Светлый» и неклиновскому «Агропройму».
«Идет замена оборудования, замена поставщиков, сейчас вопросы поставки этого оборудования в Россию решаются. Но вот планировали, что к концу года они выйдут на площадку, пока этот процесс задерживается», — рассказал министр сельского хозяйства.
Также в условиях ограничения судоходства возникли трудности с реализацией проекта строительства терминалов в портах Азова и Таганрога.
«На паузе стоят проекты строительства терминальных комплексов в Азове и Таганроге. Ну, опять же, информация есть позитивная, что они будут реализованы в следующем году», — в заключение добавил Константин Рачаловский.
Напомним, в строительство терминалов вложили 3,2 миллиарда рублей, а уже в 2022 году они должны были выйти на плановые мощности 300 тысяч тонн грузооборота в год.