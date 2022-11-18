Жители Ростова сфотографировали местного продавца, моющего морковку для продажи прямо в луже. Инцидент произошел на улице Зорге рядом с домом № 64, сообщает «Блокнот». Горожане отмечают, что совсем недалеко находится торговая точка, где продают овощи и фрукты.
Безопасность такого продукта явно вызывает вопросы. Сами ростовчане рекомендовали друг другу внимательней походить к покупке овощей и их мытью перед употреблением в пищу.
Ранее сотрудники управления торговли в Ростове вновь отчиталось о разогнанном незаконном рынке на улице Зорге.