Жители Ростова сфотографировали местного продавца, моющего морковку для продажи прямо в луже. Инцидент произошел на улице Зорге рядом с домом № 64, сообщает «Блокнот». Горожане отмечают, что совсем недалеко находится торговая точка, где продают овощи и фрукты.