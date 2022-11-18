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Торговец овощами в Ростове помыл морковку перед продажей прямо в луже

Сегодня, 15:30
Фото: unsplash.com
Человек с мокровью
Жители Ростова шокированы местным продавцом, который решил улучшить товарный вид овощам и помыл морковку прямо в луже, видео инцидента опубликовали в СМИ.

Жители Ростова сфотографировали местного продавца, моющего морковку для продажи прямо в луже. Инцидент произошел на улице Зорге рядом с домом № 64, сообщает «Блокнот». Горожане отмечают, что совсем недалеко находится торговая точка, где продают овощи и фрукты.

Безопасность такого продукта явно вызывает вопросы. Сами ростовчане рекомендовали друг другу внимательней походить к покупке овощей и их мытью перед употреблением в пищу. 

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Ранее сотрудники управления торговли в Ростове вновь отчиталось о разогнанном незаконном рынке на улице Зорге.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Продукты
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