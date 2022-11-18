Центробанк РФ будет контролировать базу данных ОСАГО и каждого автомобилиста

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», зампредседателя банка Филипп Габуния сообщил, что соответствующий законопроект планируют принять до конца текущего года.
В данный момент работу площадки АИС ОСАГО обеспечивает Российский союз автостраховщиков. Центробанку будет передан функционал действующих систем страхования, включая ОСАГО и страхование жилья. Поскольку АИС ОСАГО состоит из нескольких модулей, Центробанку предстоит получить контроль над частью модулей. Это будет движок базы и хранение данных.
Ожидается, что после передачи площадки страховые компании продолжат получать информацию из АИС, оценивать риски, рассчитывать цены страхования.