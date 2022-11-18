rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Центробанк РФ будет контролировать базу данных ОСАГО и каждого автомобилиста

18 ноября 10:05
В ближайшее время ЦБ РФ получит контроль над автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», зампредседателя банка Филипп Габуния сообщил, что соответствующий законопроект планируют принять до конца текущего года.

В данный момент работу площадки АИС ОСАГО обеспечивает Российский союз автостраховщиков. Центробанку будет передан функционал действующих систем страхования, включая ОСАГО и страхование жилья. Поскольку АИС ОСАГО состоит из нескольких модулей, Центробанку предстоит получить контроль над частью модулей. Это будет движок базы и хранение данных.

Ожидается, что после передачи площадки страховые компании продолжат получать информацию из АИС, оценивать риски, рассчитывать цены страхования.

Подпишитесь
Поймавший Чикатило ростовский следователь объяснил поведение заключенных в зоне СВО
Сегодня, 11:28
Ростовский депутат Бородай заявил, что украинцы воюют за право быть гомосексуалистами
Сегодня, 11:10
Зарплаты в Ростовской области выросли на 6,4%
Сегодня, 10:44
«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской области
Сегодня, 13:10
В Ростове-на-Дону в ноябре зацвели одуванчики и проснулись пчелы
Сегодня, 09:29
После вмешательства генпрокурора Краснова жителям Ростовской области вернули воду
Сегодня, 08:49