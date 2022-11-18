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У завода «Цимлянские вина» сменился владелец

Сегодня, 18:47
Фото: 1MI
Компания «Сокол-Девелопмент» выкупила завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, следует из системы СПАРК.

Акционерное общество «Сокол-Девелопмент» выкупила завод в Ростовской области «Цимлянские вина». Теперь организация является единственным владельцем предприятия.

О «Сокол-Девелопмент» известно, что ее генеральным директором является Аскер Хапаев, он же сейчас числится гендиректором и у винного завода. «Сокол-Девелопмент» зарегистрирован в Ростове и специализируется на бетонных и железобетонных работах. Создано акционерное общество было 10 лет назад.

Завод «Цимлянские вина» существует уже больше 20 лет. В 2018 году предприятие стало банкротом и было выкуплено за долги. Затем было заключено мировое соглашение об урегулировании задолженности.

В 2022 году заводу удалось увеличить объем производства вдвое, однако пока что предприятие все еще остается убыточным.

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Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области не оставят без шампанского в 2022 году.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Бизнес#Производство#Цимлянские вина#Виноделие
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