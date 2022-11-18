У завода «Цимлянские вина» сменился владелец

О «Сокол-Девелопмент» известно, что ее генеральным директором является Аскер Хапаев, он же сейчас числится гендиректором и у винного завода. «Сокол-Девелопмент» зарегистрирован в Ростове и специализируется на бетонных и железобетонных работах. Создано акционерное общество было 10 лет назад.