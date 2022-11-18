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Упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове 18 ноября

Сегодня, 11:40
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
Дерево упало на автомобиль в Ростове
В Ростове из-за сильного ветра на автомобили и проезжие части улиц упали три дерева, сообщения об этом появились в соцсетях.

Очевидцы сообщили о том, что в ночь на пятницу, 18 ноября, во время бури из-за штормового ветра на улице Вятской, 55 дерево рухнуло на проезжую часть, перекрыв дорогу и приземлившись на припаркованный белый кабриолет Peugeot 308 CC. Автомобиль не получил существенных повреждений, однако движение на дороге было парализовано. 

В центре Ростова старое дерево рухнуло на четыре иномарки
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Кроме того телеканал “Вести.Дон” сообщил, что на улице Ставского еще одно дерево упало на крышу и лобовое стекло Hyundai Accent, а на Рахманинова от дерева отвалился огромный участок ствола протяженностью несколько метров, который перекрыл дорогу. 

Ранее в Ростове сильный ветер унес остановочный павильон. 

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