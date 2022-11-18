Очевидцы сообщили о том, что в ночь на пятницу, 18 ноября, во время бури из-за штормового ветра на улице Вятской, 55 дерево рухнуло на проезжую часть, перекрыв дорогу и приземлившись на припаркованный белый кабриолет Peugeot 308 CC. Автомобиль не получил существенных повреждений, однако движение на дороге было парализовано.
Кроме того телеканал “Вести.Дон” сообщил, что на улице Ставского еще одно дерево упало на крышу и лобовое стекло Hyundai Accent, а на Рахманинова от дерева отвалился огромный участок ствола протяженностью несколько метров, который перекрыл дорогу.
Ранее в Ростове сильный ветер унес остановочный павильон.