Очевидцы сообщили о том, что в ночь на пятницу, 18 ноября, во время бури из-за штормового ветра на улице Вятской, 55 дерево рухнуло на проезжую часть, перекрыв дорогу и приземлившись на припаркованный белый кабриолет Peugeot 308 CC. Автомобиль не получил существенных повреждений, однако движение на дороге было парализовано.