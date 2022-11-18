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В Новосибирской области открыли 7-й в регионе сосудистый центр

18 ноября, 11:01
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области состоялось торжественное открытие седьмого регионального сосудистого центра.

INFOX.RU сообщает, что центр расположен во второй горбольнице. Теперь пациенты с нарушением мозгового кровоснабжения и острым коронарным синдромом смогут в любое время суток получить оперативную квалифицированную помощь. 

В центр смогут обращаться жители Калининского и Дзержинского районов Новосибирска, а также граждане из Болотнинского, Тогучинского и Новосибирского района.

Замгубернатора НСО Юрий Петухов, который лично присутствовал на церемонии открытия центра, заявил, что во второй горбольнице собрали уникальных медработников. Новый сосудистый центр оснащен по последнему слову техники. В таких условиях, отметил Петухов, получится спасти много человеческих жизней.

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