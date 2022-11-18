В России заканчивают принимать заявки на VIII Национальную премию РАПК

Согласно мнению Олега Молчанова, политического юриста, являющегося также одним из учредителей РАПК, организация входит в число форвардов среди профессиональных объединений экспертов «политических» профессий. Среди них есть специалисты, не появляющиеся в эфире ТВ, не афиширующие собственную деятельность, стремящиеся оставаться за кадром. Непубличная политика составляет значимую часть в процессе принятия тех или иных важных решений. Отсутствие публичности в деятельности политконсультантов и политтехнологов создает необходимость обмена опытом «среди своих». Ведь нередко специалисты, работающие в одной организации, не в курсе тех дел, которыми занимаются их коллеги на другой территории. А премия РАПК позволяет провести обмен опытом в подобных случаях.