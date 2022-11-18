В России заканчивают принимать заявки на VIII Национальную премию РАПК

Подать заявку все еще можно на сайте премии.
В первый раз вручение главной российской профессиональной премии в сфере политического консалтинга и избирательных технологий состоялось в 2016 году. Цель вручения премии — поиск и поощрение экспертов, специализирующихся на политическом консалтинге и избирательных технологиях. Лучшие практики 2022 года будут определяться в 13 номинациях, самыми популярными из которых являются: «Лучший публичный аналитический доклад», «Лучшая линейка АПМ в Интернете», «Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)», «Лучшее событие компании» и «Новые инструменты избирательной кампании». Об этом сообщает newia.ru.
По словам Алексея Куртова, вице-президента РАПК, премия предоставляет участникам возможность не просто заявить о себе как о высококлассном профессионале, но и оценить качество и методы работы остальных коллег по цеху. Премия позволяет быстрее сформироваться профессиональной среде, установить стандарты и определить самые эффективные практики.
Согласно мнению Олега Молчанова, политического юриста, являющегося также одним из учредителей РАПК, организация входит в число форвардов среди профессиональных объединений экспертов «политических» профессий. Среди них есть специалисты, не появляющиеся в эфире ТВ, не афиширующие собственную деятельность, стремящиеся оставаться за кадром. Непубличная политика составляет значимую часть в процессе принятия тех или иных важных решений. Отсутствие публичности в деятельности политконсультантов и политтехнологов создает необходимость обмена опытом «среди своих». Ведь нередко специалисты, работающие в одной организации, не в курсе тех дел, которыми занимаются их коллеги на другой территории. А премия РАПК позволяет провести обмен опытом в подобных случаях.
Торжественная церемония награждения и поздравления лауреатов состоится 8 декабря 2022 года в столичном Центре международной торговли.