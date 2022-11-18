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В Ростове 18 ноября ожидается пасмурная и дождливая погода

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
В пятницу 18 ноября в Ростове-на-Дону будет пасмурно и дождливо, но относительно тепло. сообщили синоптики.
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Погода

Днем в городе облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков 72%. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +9 градусов, ветер западный четыре метра в секунду.

В ночь на суббуоту в Роствое около +3 градусов и так же дождливо.

В северных районах Ростовской области  утром и днем 18 ноября возможно налипание мокрого снега, водителей предупредили о гололедице на дорогах. Ветер южный и юго-западный 7-12 метров в секунду, утром возможны порывы до 22-25 метров в секунду.

Температура воздуха днем в пятницу в Ростовской области 18 ноября составил +4...+9 градусов.

Напомним, в  Ростове-на-Дону до 22 ноября объявили экстренное предупреждение из-за снегопадов.

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