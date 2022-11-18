В Ростове 18 ноября ожидается пасмурная и дождливая погода

Днем в городе облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков 72%. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +9 градусов, ветер западный четыре метра в секунду.
В ночь на суббуоту в Роствое около +3 градусов и так же дождливо.
В северных районах Ростовской области утром и днем 18 ноября возможно налипание мокрого снега, водителей предупредили о гололедице на дорогах. Ветер южный и юго-западный 7-12 метров в секунду, утром возможны порывы до 22-25 метров в секунду.
Температура воздуха днем в пятницу в Ростовской области 18 ноября составил +4...+9 градусов.
Напомним, в Ростове-на-Дону до 22 ноября объявили экстренное предупреждение из-за снегопадов.