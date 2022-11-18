Портал «Блокнот» уточнил, что продажа товаров будет осуществляться в рамках проекта Flash& Go, где оборудование магазина будет само считывать, что покупатель забрал с полок, и списывать необходимую сумму с карты. Это должно привести к увеличению потока покупателей, а также снижению расходов бизнеса на содержание персонала. Аналогичная технология успешно используется брендом Amazon в США. Однако о сроках реализации инициативы власти не сообщили.