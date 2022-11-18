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В Ростове собираются открыть «умный» магазин без касс и продавцов

Сегодня, 09:18
Фото: unsplash.com

Бизнесмен Алексей Фролов откроет в Ростове первый магазин без продавцов

В Ростове запланировано открыть первый «умный» магазин, который будет определять, что купили посетители с помощью современных технологий, об этом сообщили на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области.

В правительстве рассказали, что в Ростове-на-Дону собираются построить умный магазин, который будет осуществлять продажу товаров без участия продавцов и использования классических кассовых аппаратов. 

Инвестиционный проект входит в перечень предложений компании «ФЛЭШ», которая, согласно данным правительства, планирует вложить около 1,13 миллиарда рублей в строительство автоматических заправок, автомоек и этого магазина. Владельцем компании является бизнесмен Алексей Фролов.

Автомойка
Фото: unsplash.com

Портал «Блокнот» уточнил, что продажа товаров будет осуществляться в рамках проекта Flash& Go, где оборудование магазина будет само считывать, что покупатель забрал с полок, и списывать необходимую сумму с карты. Это должно привести к увеличению потока покупателей, а также снижению расходов бизнеса на содержание персонала. Аналогичная технология успешно используется брендом Amazon в США.  Однако о сроках реализации инициативы власти не сообщили. 

Однако, насколько мы помним, современные технологии не очень хорошо приживаются в Ростове-на-Дону. Так в прошлом в Ростове перестала работать единственная умная остановка, аналоги которой собирались установить на 130 остановочных пунктах.  

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