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В Ростовской области осудили последнего участника банды, грабившей букмекеров

Сегодня, 09:08
Фото: unsplash.com
В Азове вынесли приговор местному жителю, который в сговоре еще с двумя фигурантами совершал вооруженные нападения на букмекеров, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как  выяснило следствие, в октябре 2010 года фигуранты приобрели мобильные телефоны, средства навигации, слежения и конспирации, ножи, пистолеты, гранату, взрыватели и тротиловую шашку.

Банда нападала на букмекерские конторы в Ростове и Азове, связывала кассиров, похищали деньги и скрывались на автомобиле.

 

 

 

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Двоих членов банды уже осудили, последний же участник свою вину не признавал, утверждая, что просто возил своих знакомых, когда они его об этом просили.

Азовский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 1.5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад.

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