Как выяснило следствие, в октябре 2010 года фигуранты приобрели мобильные телефоны, средства навигации, слежения и конспирации, ножи, пистолеты, гранату, взрыватели и тротиловую шашку.
Банда нападала на букмекерские конторы в Ростове и Азове, связывала кассиров, похищали деньги и скрывались на автомобиле.
Двоих членов банды уже осудили, последний же участник свою вину не признавал, утверждая, что просто возил своих знакомых, когда они его об этом просили.
Азовский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 1.5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад.