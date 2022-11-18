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В Ростовской области ветер усилится до 86 километров в час 18 ноября

Сегодня, 08:06
Фото: unsplash.com
Собака и ветер
В Ростовской области жителей предупредили об опасном ветре скоростью до 86 километров в час, об этом сообщили в Северо-Кавказском гидрометцентре.
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Погода

Метеорологи сообщили, что в пятницу, 18 ноября, ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом, туманом и гололедом на дорогах.  К неблагоприятным погодным условиям синоптики также добавили ветер, скорость которого составит до 24 метров в секунду. Комплекс этих явлений способен привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев и рекламных баннеров, а потому жителей Ростовской области просят проявить осторожность в условиях непогоды. 

Также сообщается, что в течение суток температура воздуха поднимется до +11 градусов, а ночью на севере может похолодать до -2 градусов. 

Уже на следующий день в субботу, 19 ноября, в Ростовской области ветер немного утихнет и снизит скорость до 19 метров в секунду, однако регион накроет грозами и сильными дождями. 

Ранее в Ростове непогода вызвала несколько ДТП и восьмибалльные пробки вечером 17 ноября. 

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