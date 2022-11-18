Метеорологи сообщили, что в пятницу, 18 ноября, ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом, туманом и гололедом на дорогах. К неблагоприятным погодным условиям синоптики также добавили ветер, скорость которого составит до 24 метров в секунду. Комплекс этих явлений способен привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев и рекламных баннеров, а потому жителей Ростовской области просят проявить осторожность в условиях непогоды.
Также сообщается, что в течение суток температура воздуха поднимется до +11 градусов, а ночью на севере может похолодать до -2 градусов.
Уже на следующий день в субботу, 19 ноября, в Ростовской области ветер немного утихнет и снизит скорость до 19 метров в секунду, однако регион накроет грозами и сильными дождями.
Ранее в Ростове непогода вызвала несколько ДТП и восьмибалльные пробки вечером 17 ноября.