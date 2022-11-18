Метеорологи сообщили, что в пятницу, 18 ноября, ожидается пасмурная погода с дождями, мокрым снегом, туманом и гололедом на дорогах. К неблагоприятным погодным условиям синоптики также добавили ветер, скорость которого составит до 24 метров в секунду. Комплекс этих явлений способен привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев и рекламных баннеров, а потому жителей Ростовской области просят проявить осторожность в условиях непогоды.