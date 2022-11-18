Одна из жертв злоумышленников рассказала, что вандалы разбили стекло в ее машине, вырвали бардачок и порезали рабочую сумку. При этом женщина отмечает, что из авто ничего не украли. По ее информации, пострадавшие машины принадлежали ростовским полицейским и сотрудникам банка.