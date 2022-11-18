В Ростове неизвестные разбили восемь автомобилей. Происшествие случилось ночью 17 ноября. Пострадали машины, припаркованные на Круглой площади, улицах Профсоюзной и Верещагина.
Одна из жертв злоумышленников рассказала, что вандалы разбили стекло в ее машине, вырвали бардачок и порезали рабочую сумку. При этом женщина отмечает, что из авто ничего не украли. По ее информации, пострадавшие машины принадлежали ростовским полицейским и сотрудникам банка.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее житель Волгодонска на спор разбил стекло патрульной машины и «попал» на пять суток.