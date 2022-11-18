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Вандалы разбили на Западном в Ростове восемь машин полицейских и сотрудников банков

Сегодня, 15:28
Фото: "Ростов Папа|Ростов-на-Дону"/vk.com
Разбитое стекло в машине
Вандалы в Ростове разбили восемь автомобилей ночью 17 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Ростове неизвестные разбили восемь автомобилей. Происшествие случилось ночью 17 ноября. Пострадали машины, припаркованные на Круглой площади, улицах Профсоюзной и Верещагина.

Одна из жертв злоумышленников рассказала, что вандалы разбили стекло в ее машине, вырвали бардачок и порезали рабочую сумку. При этом женщина отмечает, что из авто ничего не украли. По ее информации, пострадавшие машины принадлежали ростовским полицейским и сотрудникам банка.

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Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Волгодонск#Ростовская область#Происшествие#Преступность#Авто#Видео
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