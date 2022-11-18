Врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВО

«Безусловно, нынешние политические события вызывает беспокойство. И это надо учитывать в повседневной жизни. Но будем объективны. Мы же спокойно реагируем на информацию о том, что только на дорогах ежегодно погибает 30-40 тысяч человек? Мы спокойно пытаемся относиться к этим явлениям, боремся с ними, и живем в этих условиях. Так и новости спецоперации нельзя воспринимать, как трагедию. Речь идет о защите нашей Родины, которую атаковали не вчера. И мы хотим оставаться единой нацией, единой страной с нашими взглядами, устоями, традициями и мышлением. Такие убеждения и должны укреплять наш настрой», - резюмирует доктор.