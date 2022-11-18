Врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВО

Posted 18 ноября 2022, 14:42
Published 18 ноября 2022, 14:42
Modified 18 ноября 2022, 14:45
Updated 18 ноября 2022, 14:45
Врачи подчеркивают, что чем больше внимания уделяется проблемам, тем сильнее это отражается на психическом и, что немаловажно, на соматическом здоровье. Снизить психотравматические ситуации поможет переключение внимания.
«Чтобы не попадать в стресс, надо заполнять голову позитивными мыслями. Сделать это легко — например, заботясь о своих близких. Как говорится, нужно «делать добро и бросать его в воду», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.
По его словам, переключиться на позитивные мысли позволит общение с близкими, просмотр любимого кинофильма, занятия спортом. Также, можно уделить внимание и общественно-полезному труду. Например, собрать мусор на берегу Дона.
«А если это не возможно, то поможет и уборка дома. Ведь когда человек что-то создает своими руками, настроение улучшается. Например, пойти на улицу фотографировать красивые виды на мобильный телефон, а потом рассматривать фотографии, выискивая лучшие. Или записаться на развивающие курсы. Все это позволит занять мысли чем-то увлекательным», - советует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом году жители Дона стали намного чаще покупать седативные и успокаивающие средства.
«Безусловно, нынешние политические события вызывает беспокойство. И это надо учитывать в повседневной жизни. Но будем объективны. Мы же спокойно реагируем на информацию о том, что только на дорогах ежегодно погибает 30-40 тысяч человек? Мы спокойно пытаемся относиться к этим явлениям, боремся с ними, и живем в этих условиях. Так и новости спецоперации нельзя воспринимать, как трагедию. Речь идет о защите нашей Родины, которую атаковали не вчера. И мы хотим оставаться единой нацией, единой страной с нашими взглядами, устоями, традициями и мышлением. Такие убеждения и должны укреплять наш настрой», - резюмирует доктор.