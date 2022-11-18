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Posted 18 ноября 2022, 14:42

Published 18 ноября 2022, 14:42

Modified 18 ноября 2022, 14:45

Updated 18 ноября 2022, 14:45

Врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВО

18 ноября 2022, 14:42
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Эксклюзив
Избежать стресса из-за геополитических событий помогут позитивные мысли и добрые дела, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одном из медучреждений Ростова.

Врачи подчеркивают, что чем больше внимания уделяется проблемам, тем сильнее это отражается на психическом и, что немаловажно, на соматическом здоровье. Снизить психотравматические ситуации поможет переключение внимания.

«Чтобы не попадать в стресс, надо заполнять голову позитивными мыслями. Сделать это легко — например, заботясь о своих близких. Как говорится, нужно «делать добро и бросать его в воду», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.

По его словам, переключиться на позитивные мысли позволит общение с близкими, просмотр любимого кинофильма, занятия спортом. Также, можно уделить внимание и общественно-полезному труду. Например, собрать мусор на берегу Дона.

«А если это не возможно, то поможет и уборка дома. Ведь когда человек что-то создает своими руками, настроение улучшается. Например, пойти на улицу фотографировать красивые виды на мобильный телефон, а потом рассматривать фотографии, выискивая лучшие. Или записаться на развивающие курсы. Все это позволит занять мысли чем-то увлекательным», - советует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом году жители Дона стали намного чаще покупать седативные и успокаивающие средства. 

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«Безусловно, нынешние политические события вызывает беспокойство. И это надо учитывать в повседневной жизни. Но будем объективны. Мы же спокойно реагируем на информацию о том, что только на дорогах ежегодно погибает 30-40 тысяч человек? Мы спокойно пытаемся относиться к этим явлениям, боремся с ними, и живем в этих условиях. Так и новости спецоперации нельзя воспринимать, как трагедию. Речь идет о защите нашей Родины, которую атаковали не вчера. И мы хотим оставаться единой нацией, единой страной с нашими взглядами, устоями, традициями и мышлением. Такие убеждения и должны укреплять наш настрой», - резюмирует доктор.

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