По словам юриста, признать человека банкротом можно двумя путями — внесудебным или по решению суда. Для внесудебного банкротства существует одно правило. Неисполненных обязательств, по словам собеседника, должно быть не менее 50 тысяч рублей и не более полумиллиона рублей.