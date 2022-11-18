По словам юриста, признать человека банкротом можно двумя путями — внесудебным или по решению суда. Для внесудебного банкротства существует одно правило. Неисполненных обязательств, по словам собеседника, должно быть не менее 50 тысяч рублей и не более полумиллиона рублей.
«Но если сейчас в законодательство внесут изменения, то этот порог изменится. Списать долг гражданину можно будет от 25 тысяч рублей до одного миллиона», - отмечает Антон Габович.
В судебном признании допускается списание больших сумм. Однако юрист предостерегает, что признание банкротства — это долгая процедура, которая отнюдь не бесплатна для гражданина.
«Все не так легко, как кажется. И самое главное, есть определенные последствия», - подчеркивает собеседник.
Спикер поясняет, что после признания банкротства, человек в течение пяти лет не сможет взять кредит или займ без указания факта своего банкротства. Не сможет занимать определенные должности в органах управления юридическим лицом.
«А за преднамеренное или фиктивное банкротство предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», - резюмирует собеседник.