«ЮЖНИИГИПРОГАЗ»: у истоков газовой индустрии СССР

Благодаря успехам проектировщиков «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» в районах многолетней мерзлоты, именно этому институту поручили также спроектировать и обустроить первое из крупнейших газовых месторождений Западной Сибири – Медвежье. Ветераны учреждения любят вспоминать, что однажды сотрудники института, не желавшие отправляться в командировку в столь неблагоустроенные места, возмутились: мол, институт называется южным, при чём же здесь север? На это главный инженер «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» ответил словами, ставшими впоследствии местным афоризмом: «Прошу запомнить, что всё, что лежит в нашей стране южнее Полярного круга, находится в зоне деятельности «ЮЖНИИГИПРОГАЗа». В дальнейшем опыт обустройства Медвежьего газового месторождения позволил донецким инженерам делиться опытом и с зарубежными коллегами. В качестве Генерального проектировщика «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» обустраивал такие газовые и газоконденсатные месторождения как Вынгапуровское, Ямбургское, Ямсовейское, Южно-Русское, Оренбургское, Астраханское, Южно-Тамбейское и др. На общий объем добычи почти 500 млрд м3/год.