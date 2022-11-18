Запрет на полеты в ростовском Платове продлили до 27 ноября

Posted 18 ноября 2022, 07:02
Published 18 ноября 2022, 07:02
Modified 18 ноября 2022, 07:04
Updated 18 ноября 2022, 07:04
Как сообщило ведомство 18 ноября, до 27 ноября ограничения на полеты будут действовать еще в десяти аэропортах юга и запада России.
Ростовчанам, чтобы воспользоваться авиаперевозками, предлагается ехать в аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.
Напомним, последнее ограничение полетов в Ростове действовало до 21 ноября.
Запрет на полеты в российских аэропортах ввели в феврале после начала специальной военной операции на Украине, чтобы обезопасить гражданское население страны.