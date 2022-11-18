rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2022, 07:02

Published 18 ноября 2022, 07:02

Modified 18 ноября 2022, 07:04

Updated 18 ноября 2022, 07:04

Запрет на полеты в ростовском Платове продлили до 27 ноября

18 ноября 2022, 07:02
В Ростове-на-Дону до 27 ноября продлили запрет на полеты гражданской авиации, сообщили в Росавиации.

Как сообщило ведомство 18 ноября, до 27 ноября ограничения на полеты будут действовать еще в десяти аэропортах юга и запада России. 

Ростовчанам, чтобы воспользоваться авиаперевозками, предлагается ехать в аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.

 

В Ростовской области в здании закрытого аэропорта Платов потравят крыс и тараканов
Узнать подробнее

Напомним, последнее ограничение полетов в Ростове действовало до 21 ноября. 

Запрет на полеты в российских аэропортах ввели в феврале после начала специальной военной операции на Украине, чтобы обезопасить гражданское население страны.

 

#Илья Протвинов#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика