Запрет на полеты в ростовском Платове продлили до 27 ноября

В Ростове-на-Дону до 27 ноября продлили запрет на полеты гражданской авиации, сообщили в Росавиации.

Как сообщило ведомство 18 ноября, до 27 ноября ограничения на полеты будут действовать еще в десяти аэропортах юга и запада России. Ростовчанам, чтобы воспользоваться авиаперевозками, предлагается ехать в аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда. В Ростовской области в здании закрытого аэропорта Платов потравят крыс и тараканов Узнать подробнее Напомним, последнее ограничение полетов в Ростове действовало до 21 ноября. Запрет на полеты в российских аэропортах ввели в феврале после начала специальной военной операции на Украине, чтобы обезопасить гражданское население страны.