Сам объект хотят построить в Азовском районе Ростовской области в 4,3 километрах к востоку от ГГС «Красногоровки» на территории сельскохозяйственного кооператива артель имени XX партсъезда. Под размещение производства выделены 10-е и 11-е поля. О сроках строительства объекта пока ничего не известно.