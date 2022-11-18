Во вторник, 15 ноября, на портале реестра проектных заключений опубликовали положительное заключение экспертизы по поводу возможного строительства в Ростовской области завода по переработке льна ООО «АСВА».
Сам объект хотят построить в Азовском районе Ростовской области в 4,3 километрах к востоку от ГГС «Красногоровки» на территории сельскохозяйственного кооператива артель имени XX партсъезда. Под размещение производства выделены 10-е и 11-е поля. О сроках строительства объекта пока ничего не известно.
Экспертной организацией выступило ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», а в качестве застройщика указана компания «АИК», на которой, согласно данным сервиса Basis.Myseldon, введена процедура наблюдения.
Что касается ООО «АСВА», то компания занимается производством растительных масел, а ее генеральным директором является Виталий Литовка. Учредителями предприятия выступили агрохолдинг АО «Астон продукты и пищевые ингредиенты» и ПКОО ОМЕГА3 ТРЕЙДИНГ СА.
Ранее «Астон» засудил компанию, похитившую их торговое имя с небольшим изменением.