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Завод по переработке льна на Дону может построить дочка агрохолдинга «Астон»

Сегодня, 11:24
Фото: Peer Schilperoord/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Цветущий лён
В Ростовской области получили положительное решение экспертизы по возможному строительству завода по переработке льна в Азовском районе, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 15 ноября, на портале реестра проектных заключений опубликовали положительное заключение экспертизы по поводу возможного строительства в Ростовской области завода по переработке льна ООО «АСВА».

Сам объект хотят построить в Азовском районе Ростовской области в 4,3 километрах к востоку от ГГС «Красногоровки» на территории сельскохозяйственного кооператива артель имени XX партсъезда. Под размещение производства выделены 10-е и 11-е поля. О сроках строительства объекта пока ничего не известно. 

Экспертной организацией выступило ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», а в качестве застройщика указана компания «АИК», на которой, согласно данным сервиса Basis.Myseldon, введена процедура наблюдения. 

Что касается ООО «АСВА», то компания занимается производством растительных масел, а ее генеральным директором является Виталий Литовка. Учредителями предприятия выступили агрохолдинг АО «Астон продукты и пищевые ингредиенты» и ПКОО ОМЕГА3 ТРЕЙДИНГ СА.

Ранее «Астон» засудил компанию, похитившую их торговое имя с небольшим изменением. 

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