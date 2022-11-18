По словам собеседника, начиная с советских лет, с волками в Ростовской области всегда активно боролись. Ведь стаи волков в аграрном регионе создавали угрозу для домашнего скота. Тем более, что в Донском крае мало крупных диких животных, на которых могли бы охотиться волки.
«Волк и собака, по сути, это один вид. Волки очень сообразительны и гибко меняют свою модель поведения. Там, где на них активно охотятся, они не собираются в стаи, ведут одиночный образ жизни. А где нет угрозы — сбиваются в стаи», - разъясняет Алексей Тихонов.
Спикер отмечает, что видео, на котором аграрий запечатлел стаю волков, сделано возле поселка Шолоховский в Белокалитвенском районе. И по отзывам, местные жители далеко не первый раз встречают там волков.
«Могу предположить, что на волков давно не устраивали охоту. Поэтому они не боятся встречаться с людьми, чувствуют в себя в безопасности», - убежден собеседник.
Рассуждая о возможности нападения хищных зверей для человека, зоолог вспоминает свое хобби.
«В студенческие годы я пытался найти хоть один случай реального нападения волка на человека в Ростовской области. И не нашел ни одного. Да, слышал множество страшных историй. Но все они были на уровне слухов, которые не подтвердились. Став преподавателем, я выяснил, что статистики нападения волков на людей попросту нет. А все потому, что на людей они у нас практически не нападают», - говорит Алексей Тихонов.
Исключение составляют только волки, заболевшие бешенством. Но, как правило, нападают, в основном лисы. И то, только потому, что их больше в нашем регионе. Собеседник добавляет, что в тех регионах, где есть люди, хищные животные прекрасно понимают, кто такой человек. И предпочитают не связываться.
«Мы возим студентов на Кавказ, где регулярно показываем им волчьи и медвежьи следы. У меня скопился десяток фотографий медведя. И на них, медведь всегда задом. То есть, завидев человека, крупных хищник предпочитает удрать», - констатирует зоолог.