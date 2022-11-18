«В студенческие годы я пытался найти хоть один случай реального нападения волка на человека в Ростовской области. И не нашел ни одного. Да, слышал множество страшных историй. Но все они были на уровне слухов, которые не подтвердились. Став преподавателем, я выяснил, что статистики нападения волков на людей попросту нет. А все потому, что на людей они у нас практически не нападают», - говорит Алексей Тихонов.