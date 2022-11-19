У горожан поинтересовались, как нужно встречать Новый год в Ростове. Около 49% респондентов ответили, что гуляния нужно отметить, а в донской столице следует развесить прошлогодние украшения.
Еще 21% участников заявили, что нужно отменить любые праздничные мероприятия. Около 15% просят направить деньги на нужды спецоперации.
Остальные хотят настоящего праздника с украшениями и гуляниями. Всего в опросе поучаствовали почти 700 человек.
Ранее в администрации Ростова-на-Дону опровергли закупку новогодних украшений в 2022 году.