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Более 50% ростовчан высказались об отмене гуляний на Новый год

Сегодня, 11:05
В ходе проведенного RostovGazeta опроса выяснилось, что более половины местных жителей одобряют отмену гуляний на Новый год.

У горожан поинтересовались, как нужно встречать Новый год в Ростове. Около 49% респондентов ответили, что гуляния нужно отметить, а в донской столице следует развесить прошлогодние украшения. 

Еще 21% участников заявили, что нужно отменить любые праздничные мероприятия. Около 15% просят направить деньги на нужды спецоперации.

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Остальные хотят настоящего праздника с украшениями и гуляниями. Всего в опросе поучаствовали почти 700 человек. 

Ранее в администрации Ростова-на-Дону опровергли закупку новогодних украшений в 2022 году. 

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