В субботу, 19 ноября, недовольные жители рассказали редакции RostovGazeta, что еще утром у них пропала горячая вода и отопление. Причиной этого, как позднее выяснилось, стал прорыв тепловой сети на улице Толмачева.
Сейчас на участке работают аварийщики, которые стараются ликвидировать течь, лишившую тепла жителей Октябрьского района, а также части Западного жилого массива, Кировского и Ленинского районов города.
По предварительным данным, аварию «Ростовские тепловые сети» надеются устранить к 20.00 мск.
«Я уже час как не дома, но когда уходила вода только холодная была, и батареи холодные. Не думаю, что ситуация изменилась», — пожаловалась одна из жительниц Железнодорожного района города.
Тем временем, на портале «РТС» до сих пор не появилось объявления об аварийных работах к 14.45 мск, а в диспетчерскую не удается дозвониться. Местные власти же прокомментировали произошедшее очень кратко.
«Произошла авария, занимаются службы. Дополнительную информацию сообщим», — сообщили в чате СМИ представители администрации Ростова-на-Дону.
Ранее жители Ростова рассказали корреспонденту RostovGazeta, в каких районах страдают от холода из-за перебоев с отоплением.