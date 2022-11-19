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Десятки тысяч ростовчан остались без отопления из-за прорыва теплосетей 19 ноября

Сегодня, 12:03
Фото: pxhere.com
В Ростове из-за аварии теплосетей без горячей воды и отопления остались несколько районов города 19 ноября, об этом сообщили недовольные горожане.

В субботу, 19 ноября, недовольные жители рассказали редакции RostovGazeta, что еще утром у них пропала горячая вода и отопление. Причиной этого, как позднее выяснилось, стал прорыв тепловой сети на улице Толмачева. 

Сейчас на участке работают аварийщики, которые стараются ликвидировать течь, лишившую тепла жителей Октябрьского района, а также части Западного жилого массива, Кировского и Ленинского районов города. 

По предварительным данным, аварию «Ростовские тепловые сети» надеются устранить к 20.00 мск. 

«Я уже час как не дома, но когда уходила вода только холодная была, и батареи холодные. Не думаю, что ситуация изменилась», — пожаловалась одна из жительниц Железнодорожного района города. 

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Тем временем, на портале «РТС» до сих пор не появилось объявления об аварийных работах к 14.45 мск, а в диспетчерскую не удается дозвониться. Местные власти же прокомментировали произошедшее очень кратко. 

«Произошла авария, занимаются службы. Дополнительную информацию сообщим», — сообщили в чате СМИ представители администрации Ростова-на-Дону. 

Ранее жители Ростова рассказали корреспонденту RostovGazeta, в каких районах страдают от холода из-за перебоев с отоплением. 

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