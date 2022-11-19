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Posted 19 ноября 2022, 14:04

Published 19 ноября 2022, 14:04

Modified 19 ноября 2022, 14:08

Updated 19 ноября 2022, 14:08

Дождь с градом размером с горох обрушился на улицы Ростова 19 ноября

19 ноября 2022, 14:04
В Ростове жители сообщают граде размером с горох и ливне, накрывшем восточную часть города — Первомайский и Пролетарский районы.

В субботу жители Первомайского и Пролетарского районов Ростова рассказали изданию о граде, который накрыл восточную часть города вечером 19 ноября. 

Дождь начался  примерно в 16.30 мск, и уже через несколько минут вместе с ним пошел град размером с горох, который длился несколько минут и после сменился сильным ливнем.

Град размером с горох обрушился на Ростовна-Дону утром 12 августа
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Ростовчане призвали других горожан быть осторожными во время непогоды и по возможности не выходить на улицу во время града.

Ранее синоптики прогнозировали мокрый снег на выходных, однако вместо него в Ростовскую область пришло аномальное потепление.

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