rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двоих ошибочно мобилизованных из Ростовской области вернули из зоны СВО в ноябре

Сегодня, 07:42
Фото: syria.mil.ru

Двое мобилизованных из Ростовской области вернулись из зоны СВО в ноябре

Два жителя Ростовской области, которые были ошибочно мобилизованы, вернулись домой из зоны проведения спецоперации, говорится в сообщении Народного фронта.

По информации организации, у жителей региона Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова имеются проблемы со здоровьем.

У Дмитрия проблемы со спиной и спинными дисками, а также доброкачественная опухоль гемангиома и остеохондроз. Кроме того, мужчина является единственным кормильцем для супруги и годовалой дочери.

У Алексея Байдикова диагностирован синдром Пьера Мари-Бамбергера, который характеризуется разрастанием тканей и их системным поражением, а также заболевания легких и сердца.

Более 531 млн рублей собрали на помощь мобилизованным в Ростовской области
Узнать подробнее

Оба мобилизованных проходили службу по призыву около десяти лет назад и оба мужчины уже тогда имели незначительные ограничения по здоровью А за минувшие годы состояние их здоровья ухудшилось.

После проверки всех медицинских документов ошибочно мобилизованные вернулись домой.

Ранее собирающая гумпомощь для военных на СВО жительница Ростовской области рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться.

Читайте также:
Мобилизованным из Ростовской области раздали спальные мешки и бензогенераторыМобилизованного школьника вернули с фронта домой спустя полгода прибывания в зоне СВОДети мобилизованных смогут бесплатно отдыхать в лагерях в Ростовской области
#Анна Петрова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Частичная мобилизация#Ошибочно мобилизованные#Помощь участникам СВО#СВО
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка до смерти забили продавца овощей
Сегодня, 10:25
Жителям в Ростовской области рассказали, когда похолодает в ноябре
Сегодня, 08:23
Адвоката будут судить в Ростовской области за махинации на 585 тыс рублей
Сегодня, 13:04
Двух угонщиков внедорожника Toyota Land Cruiser поймали в Ростовской области
Сегодня, 10:15
«Молчать нельзя»: жительница Ростовской области рассказала о проблемах помощи для СВО
Вчера, 00:25
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Вчера, 10:59