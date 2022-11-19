По информации организации, у жителей региона Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова имеются проблемы со здоровьем.
У Дмитрия проблемы со спиной и спинными дисками, а также доброкачественная опухоль гемангиома и остеохондроз. Кроме того, мужчина является единственным кормильцем для супруги и годовалой дочери.
У Алексея Байдикова диагностирован синдром Пьера Мари-Бамбергера, который характеризуется разрастанием тканей и их системным поражением, а также заболевания легких и сердца.
Оба мобилизованных проходили службу по призыву около десяти лет назад и оба мужчины уже тогда имели незначительные ограничения по здоровью А за минувшие годы состояние их здоровья ухудшилось.
После проверки всех медицинских документов ошибочно мобилизованные вернулись домой.
Ранее собирающая гумпомощь для военных на СВО жительница Ростовской области рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться.