Двух угонщиков внедорожника Toyota Land Cruiser поймали в Ростовской области

Житель Ростова приехал на работу на Toyota Land Cruiser и припарковал его. Вечером он вернулся за машиной, но не нашел ее.
Тогда мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители задержали двух жителей другого региона. Один из них ранее был судим за мошенничество и кражу.
Оказалось, что фигуранты заранее спланировали преступление и следили за автомобилем. Машину они перегнали в другое место по поддельным номерам.
Автомобиль вернули владельцу, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемым 43 и 46 лет.
Ранее ростовчанин после ссоры с возлюбленной угнал набитую хлебом машину.