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Двух угонщиков внедорожника Toyota Land Cruiser поймали в Ростовской области

Сегодня, 07:15
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали двоих человек, которые угнали внедорожник, сообщили в УМВД по региону.

Житель Ростова приехал на работу на Toyota Land Cruiser и припарковал его. Вечером он вернулся за машиной, но не нашел ее.

Тогда мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители задержали двух жителей другого региона. Один из них ранее был судим за мошенничество и кражу.

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Оказалось, что фигуранты заранее спланировали преступление и следили за автомобилем. Машину они перегнали в другое место по поддельным номерам. 

Автомобиль вернули владельцу, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемым 43 и 46 лет. 

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