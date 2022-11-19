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Каждый четвертый самолет «Аэрофлота» простаивает без рейсов

Сегодня, 18:15
Фото: pxhere.com
Около 25 самолетов «Аэрофлота», находящихся в простое, собираются разобрать на запчасти, об этом сообщили в издании «Новые известия».

Telegram-канал Baza, на который сослались в издании, рассказал, что в настоящий момент у компании «Аэрофлот» простаивают примерно 50 воздушных судов — 25% от общего числа судов компании. Все они не выполняют рейсы, и в будущем половину из них планируют пустить на запчасти. 

Пока 18 из простаивающих самолетов находятся на техобслуживании, и ремонт затягивается из-за недостатка комплектующих — фар, генераторов кислорода, подкрылок и других запчастей, имеющих серьезное значение для осуществления безопасных перелетов. Аналогичные трудности возникли и с содержанием и сервисом тормозных устройств.

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Также в издании рассказали, что один из боингов сняли с рейсов, поскольку в багажном отсеке пролили ртуть. Еще один самолет находится на ремонте из-за необходимости замены колес. 

Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» подписал контракт на закупку около 340  отечественных самолетов.

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Происшествие#Запрет на полеты#Общественный транспорт#Гражданская авиация#Санкции
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