Telegram-канал Baza, на который сослались в издании, рассказал, что в настоящий момент у компании «Аэрофлот» простаивают примерно 50 воздушных судов — 25% от общего числа судов компании. Все они не выполняют рейсы, и в будущем половину из них планируют пустить на запчасти.