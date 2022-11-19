Telegram-канал Baza, на который сослались в издании, рассказал, что в настоящий момент у компании «Аэрофлот» простаивают примерно 50 воздушных судов — 25% от общего числа судов компании. Все они не выполняют рейсы, и в будущем половину из них планируют пустить на запчасти.
Пока 18 из простаивающих самолетов находятся на техобслуживании, и ремонт затягивается из-за недостатка комплектующих — фар, генераторов кислорода, подкрылок и других запчастей, имеющих серьезное значение для осуществления безопасных перелетов. Аналогичные трудности возникли и с содержанием и сервисом тормозных устройств.
Также в издании рассказали, что один из боингов сняли с рейсов, поскольку в багажном отсеке пролили ртуть. Еще один самолет находится на ремонте из-за необходимости замены колес.
Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» подписал контракт на закупку около 340 отечественных самолетов.