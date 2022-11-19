Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 21 по 27 ноября

В понедельник, 21 ноября, света не будет по улицам Межевая, Нагорная, Профсоюзная, в переулках Солдатский, Ярославский. Также это коснется улиц Закруткина, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия, Мясникова, Советская.
Во вторник электричество выключат на улицах Доватора, Журнальная, Западная, Персиковая, Пшеничная, Незабудковая. В среду света не будет на улицах Ченцова, 6-я линия, 10-я линия, Плеханова, Батуринская, Литвинова, проспекте Стачки.
В четверг обесточат улицы 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, Мадояна, Разина. В пятницу это затронет улицы Степана Разина, Мадояна, 3-я Кольцевая.