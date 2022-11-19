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На Дону пытаются решить проблемы с водой, пока в Ростове отключают отопление и свет

Сегодня, 15:27
Фото: pxhere.com
В Ростовской области пытаются решить проблему некачественной воды в Каменске-Шахтинском, пока в Ростове ожидают плановые отключения света, и прорывает системы теплоснабжения.

Запасайтесь свечами

 

В АО “Донэнерго” предупредили население Ростова-на-Дону, какие дома останутся без электроснабжения на следующей рабочей неделе. Большая часть отключений придется на понедельник, когда без света останутся десятки улиц в Ленинском, Кировском, Пролетарском, Первомайском и Железнодорожном районе. 

Так без света в течение рабочего дня останутся улицы Профсоюзная, Грисенко, Большая Садовая, Социалистическая, Станиславского с Портовой, Магнитогорской и еще несколько десятков улиц. 

Свеча в темном помещении
Фото: pxhere.com

В последующие дни масштабные отключения света также ожидаются в центре города, Пролетарском районе, Нахичевани и Западном жилом массиве. 

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Новый прорыв

 

В субботу, 19 ноября, стало известно о прорыве теплосетей на Западном на улице Толмачева. Местные жители сообщили в редакцию, что в первой половине дня батареи стали холодными, а также пропала горячая вода. 

Позднее стало известно, что на подземных коммуникациях на Западном произошла утечка теплоносителя, ради ремонта дефекта теплосетей пришлось понизить температуру. Сейчас на аварийном объекте работают три бригады рабочих со специальной техникой. 

Ремонтники за работой на улице Толмачева 19 ноября
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

При этом “Ростовские тепловые сети” так и не предупредили потребителей о проблемах с поставкой услуг, вместо них глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко успокоил встревоженных жителей и сообщил, что ремонт собираются закончить к 20.00 мск. 

Не пей, козленочком станешь

 

В правительстве Ростовской области рассказали, как продвигается решение проблемы с водоснабжением Каменска-Шахтинского. 

Напомним, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с качеством питьевой воды, поставляемой потребителям. В воде обнаружили вещества, представляющие опасность для здоровья жителей при употреблении воды и использования ее для приготовления в пищу. 

Министр ЖКХ Сергей Сизиков проверил объекты городской системы водоснабжения и сообщил, что городу требуется привлечь экспертов из ростовского водоканала, чтобы определить оптимальные дозы реагентов для очистки воды. 

Эколог назвал причину загрязнения воды в Каменск-Шахтинске, из-за которого ввели ЧС
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Он также добавил, что хотя показатели воды и улучшились, жителям города следует все еще пить бутилированную воду, так как в воде все еще фиксируют отклонения по концентрации органических соединений. 

«Есть определенные сложности, из-за которых в воде повышается содержание некоторых органических веществ», — добавил глава министерства, сообщив, что для решения проблемы власти хотят увеличить водозабор из скважин.  

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