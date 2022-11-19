В своем Telegram-канале Хуснуллин рассказал, что рабочие уже закончили «надвижку» пролетов Крымского моста, необходимых для восстановления дороги. Половина пролетов уже установлена в проектном положении — там устраивают деформационные швы, а еще два пролета опустят в проектное положение в ближайшее время и приступят к следующему. Сейчас власти сообщают, что полное завершение ремонта разрушенного моста запланировано на декабрь текущего года.
Напомним, в первую декаду октября на Крымском мосту произошел теракт, который унес жизни мирных жителей. Сейчас для обеспечения транспортного и грузового сообщения с Крымским полуостровом используют сухопутные пути, а в Ростовской области даже открыли перехватывающие парковки для грузовиков с площадками для обогрева и отдыха водителей.