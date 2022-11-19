Так, согласно графику отключений, в понедельник, 21 ноября, без света останутся улицы Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Мелитопольская, Молодежная, Грисенко, Портовая, Магнитогорская, Судостроительная с Большой Садовой, Социалистической, Станиславского и еще десятком улиц и переулков. Именно в понедельник ожидаются самые масштабные отключения света, которые затронут сразу несколько районов города - Ленинский, Кировский, Пролетарский, Первомайский и Железнодорожный районы.