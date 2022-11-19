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Тысячи ростовчан останутся без света на следующей рабочей неделе с 21 по 25 ноября

Сегодня, 11:22
Фото: pxhere.com
В Ростове тысячи домов останутся без электроэнергии во время технического обслуживания электросетей с 21 по 25 ноября, об этом сообщили на портале АО «Донэнерго».

Так, согласно графику отключений, в понедельник, 21 ноября, без света останутся улицы Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Мелитопольская, Молодежная, Грисенко, Портовая, Магнитогорская, Судостроительная с Большой Садовой, Социалистической, Станиславского и еще десятком улиц и переулков. Именно в понедельник ожидаются самые масштабные отключения света, которые затронут сразу несколько районов города - Ленинский, Кировский, Пролетарский, Первомайский и Железнодорожный районы. 

На следующий день 22 ноября отключат свет на Урожайной, проспекте Шолохова, Амбулаторной, Деревянко, проспекте Буденновском, улицах Черепахина и Варфоломеева, а также на Шаумяна, Серафимовича и переулке Халтуринском с проспектом Стачки.

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В среду, 23 ноября, без электричества на несколько часов останутся жители Суворова, Университетского, Плеханова, Стачки, 6-й, 10-й и 14-й Линии, а такжы улицы Ченцова.

С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.    

Ранее жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за проблем с водой.

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