Так, согласно графику отключений, в понедельник, 21 ноября, без света останутся улицы Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Мелитопольская, Молодежная, Грисенко, Портовая, Магнитогорская, Судостроительная с Большой Садовой, Социалистической, Станиславского и еще десятком улиц и переулков. Именно в понедельник ожидаются самые масштабные отключения света, которые затронут сразу несколько районов города - Ленинский, Кировский, Пролетарский, Первомайский и Железнодорожный районы.
На следующий день 22 ноября отключат свет на Урожайной, проспекте Шолохова, Амбулаторной, Деревянко, проспекте Буденновском, улицах Черепахина и Варфоломеева, а также на Шаумяна, Серафимовича и переулке Халтуринском с проспектом Стачки.
В среду, 23 ноября, без электричества на несколько часов останутся жители Суворова, Университетского, Плеханова, Стачки, 6-й, 10-й и 14-й Линии, а такжы улицы Ченцова.
С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.
Ранее жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за проблем с водой.