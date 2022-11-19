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Уголовное дело возбудили в Батайске из-за попытки похищения ребенка

Сегодня, 10:53
В Батайске, по информации СМИ, возбудили уголовное дело из-за попытки похищения девятилетнего мальчика.

По информации Bataysk-gorod, заявление написал отец ребенка и рассказал, что нападение произошло на улице 10-я линия, 803. Издание пишет, что к ребенку якобы подошел мужчина, схватил и пытался затащить в машину.

«Спас мальчика прохожий, который вмешался в ситуацию. По факту случившегося возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что нападавшего и его автомобиль разыскать пока не удалось. Официальной информации не поступало, она уточняется.

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