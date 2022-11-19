Уголовное дело возбудили в Батайске из-за попытки похищения ребенка

По информации Bataysk-gorod, заявление написал отец ребенка и рассказал, что нападение произошло на улице 10-я линия, 803. Издание пишет, что к ребенку якобы подошел мужчина, схватил и пытался затащить в машину.
«Спас мальчика прохожий, который вмешался в ситуацию. По факту случившегося возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нападавшего и его автомобиль разыскать пока не удалось. Официальной информации не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове спасли грудного ребенка, обварившегося кипятком из перевернутой мультиварки.