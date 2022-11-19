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Posted 19 ноября 2022, 05:34

Published 19 ноября 2022, 05:34

Modified 19 ноября 2022, 05:44

Updated 19 ноября 2022, 05:44

В Ростовской области в дикую природу выпустили 14 оленей и семь ланей в 2022 году

В Ростовской области в дикую природу выпустили 14 оленей и семь ланей в 2022 году

19 ноября 2022, 05:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области в этом году выпустили в естественную среду обитания 14 оленей и семь ланей, сообщили в облправительстве.

Животные появились на свет в заказнике «Горненский», они достигли возраста, когда могут самостоятельно адаптироваться в дикой природе. Некоторое время их будут подкармливать на специальных площадках, вместе с этим они начнут сами добывать еду. 

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Всего в заказнике живут 60 оленей, 40 ланей, 13 муфлонов и два верблюда. Работа по разведению копытных животных ведется с 2011 года. 

Каждый год территорию вольера покидают до 20 животных. 

Ранее зоолог Тихонов объяснил, почему в Ростовской области стало так много волков.

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#Илья Протвинов#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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