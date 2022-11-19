В Ростовской области в дикую природу выпустили 14 оленей и семь ланей в 2022 году

Posted 19 ноября 2022, 05:34
Published 19 ноября 2022, 05:34
Modified 19 ноября 2022, 05:44
Updated 19 ноября 2022, 05:44
Животные появились на свет в заказнике «Горненский», они достигли возраста, когда могут самостоятельно адаптироваться в дикой природе. Некоторое время их будут подкармливать на специальных площадках, вместе с этим они начнут сами добывать еду.
Всего в заказнике живут 60 оленей, 40 ланей, 13 муфлонов и два верблюда. Работа по разведению копытных животных ведется с 2011 года.
Каждый год территорию вольера покидают до 20 животных.
Ранее зоолог Тихонов объяснил, почему в Ростовской области стало так много волков.