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В Ростове-на-Дону проверили готовность коммунальной техники к зиме

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону коммунальные службы подготовились к работе в зимний период, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего в городе есть 256 единиц спецтехники, в том числе дорожные машины и самосвалы. Уже прошла проверка предприятий, которые занимаются содержанием дорог. 

В Ростове согласовали восемь площадок, где будут хранить снег. Их общая площадь составляет почти 40 тысяч квадратных метров. 

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Продолжается работа по подготовке дополнительных мест складирования снега. Также город заключил контракт на поставку материалов против гололеда. 

Логвиненко попросил водителей быть внимательными за рулем при ухудшении погоды. 

Напомним, что аномальное потепление вместо обещанного снега будет в Ростове на выходных
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