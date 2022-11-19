В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка до смерти забили продавца овощей

По информации издания Rostov, Николай Шеховцов утром 31 октября пошел на склад на улице Станиславского. Но когда вернулся, то был весь в крови.
«Продавец дошел до работы и потерял сознание. У него были травмы головы, синяк под глазом и разбит нос. Есть вероятность, что его избили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прибывшие медики доставили потерпевшего в реанимацию. Издание пишет, что через две недели мужчина скончался.
Официальной информации не поступало, она уточняется.
Ранее психически больной житель Сальска сначала забил, а потом зарезал свою мать.