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В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка до смерти забили продавца овощей

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка, по информации СМИ, убили мужчину.

По информации издания Rostov, Николай Шеховцов утром 31 октября пошел на склад на улице Станиславского. Но когда вернулся, то был весь в крови.

«Продавец дошел до работы и потерял сознание. У него были травмы головы, синяк под глазом и разбит нос. Есть вероятность, что его избили», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что прибывшие медики доставили потерпевшего в реанимацию. Издание пишет, что через две недели мужчина скончался.

Официальной информации не поступало, она уточняется.

Ранее психически больной житель Сальска сначала забил, а потом зарезал свою мать.

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