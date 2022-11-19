Согласно материалам тендера, начальная цена контракта составляет 982,5 миллиона рублей, за эти средства подрядчику необходимо построить комплекс, возвести временные здания и сооружения, потратиться на вывоз металлолома и строительного мусора, а также провести пусконаладочные работы, провести сети связи, систему контроля доступом, видеонаблюдением, сигнализацию и оборудовать лифты. Все работы необходимо закончить к 31 декабря 2024 года и предоставить пятилетнюю гарантию на сооружение и работы, проделанные в нем.