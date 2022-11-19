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В Ростове построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 982,5 млн рублей

Сегодня, 17:14
Фото: Pxhere
Комплекс по подготовке атлетов. Pordenone, Italy
В Ростове на проспекте Михаила Нагибина к 2025 году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс за 982,5 миллиона рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Заказчиком конкурса выступило ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», которое ищет подрядчика для строительства спортивного комплекса на проспекте Михаила Нагибина в Ростове. 

Согласно материалам тендера, начальная цена контракта составляет 982,5 миллиона рублей, за эти средства подрядчику необходимо построить комплекс, возвести временные здания и сооружения, потратиться на вывоз металлолома и строительного мусора, а также провести пусконаладочные работы, провести сети связи, систему контроля доступом, видеонаблюдением, сигнализацию и оборудовать лифты. Все работы необходимо закончить к 31 декабря 2024 года и предоставить пятилетнюю гарантию на сооружение и работы, проделанные в нем.  

Строительство спортивного комплекса на Комарова начнется в Ростове в июле
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Заявки будут принимать до 5 декабря, а победителя закупки объявят через три дня. 

Ранее стало известно, кто построит новый завод в Ростовской области. 

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