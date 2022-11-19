Очевидцы поделились фотографиями нового памятника, появившегося рядом со 183-м учебным центром Министерства обороны Российской Федерации. Рядом с бывшим зданием РАУ появилось два постамента с памятными табличками и скульптурой работы А. Скнарина, И. Жукова, П. Жаляускас и А. Дементьева. Композиция представляет собой двух военнослужащих, которые стоят по бокам от ракеты, на постаменте отмечается, что скульптуры создали на средства неравнодушных ростовчан, выпускников Ростовского Военного института ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина.