rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове установили памятник курсантам и преподавателям РАУ

Сегодня, 14:20
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове установили памятник курсантам и преподавательскому составу бывшего Ростовского артиллерийского училища (РАУ), сообщения об этом появились в соцсетях.

Очевидцы поделились фотографиями нового памятника, появившегося рядом со 183-м учебным центром Министерства обороны Российской Федерации. Рядом с бывшим зданием РАУ появилось два постамента с памятными табличками и скульптурой работы А. Скнарина, И. Жукова, П. Жаляускас и А. Дементьева. Композиция представляет собой двух военнослужащих, которые стоят по бокам от ракеты, на постаменте отмечается, что скульптуры создали на средства неравнодушных ростовчан, выпускников Ростовского Военного института ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина. 

Краевед Багдыков рассказал об ужасающем состоянии памятников в ростовской Нахичевани
Узнать подробнее

«Долго его очень строили, был забором огорожен, я думал там там ларек с шаурмой будет в виде ракеты и кофе в виде топливного бака», — не оценили задумку и композицию памятника некоторые ростовчане, а другие напротив отметили значимость памятника и поделились своими сожалениями о том, что образовательное учреждение закрылось. 

Ранее госэкспертиза одобрила ремонт памятника донским казакам, которые стояли у истоков революции в Новочеркасске. 

 

Читайте также:
Краевед заявил, как памятник Карлу Марксу в Ростове заменить на монумент Екатерины IIВ Москве появился памятник оперной певице Галине ВишневскойВ Ростове установили памятник знаменитому микробиологу Зинаиде Ермольевой
#Надежда Пустяк#Памятник#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Город#Образование#Высшее образование
Подпишитесь
На Дону пытаются решить проблемы с водой, пока в Ростове отключают отопление и свет
Сегодня, 18:27
В Ростовской области открыли запись детей в кружки и секции через Госуслуги
Сегодня, 15:21
«Да, с боями»: российские войска в Донбассе пошли в наступление по всей линии фронта
Сегодня, 13:34
Власти объяснили, почему не удается решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 16:31
Дождь с градом размером с горох обрушился на улицы Ростова 19 ноября
Сегодня, 17:04
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Вчера, 10:59