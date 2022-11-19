В правительстве уточнили, что пользователю необходимо выбрать регион проживания, учебный год, программу обучения, указать возраст ребенка, а также направление занятий, которые учащийся хотел бы посещать. После этого станет доступен выбор группы, дата начала занятий, а также способы оплаты, если кружок или секция предоставляют услуги на коммерческой основе. Подробнее об услугах можно прочитать, перейдя по ссылке.