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В Ростовской области открыли запись детей в кружки и секции через Госуслуги

Сегодня, 12:21
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на портале Госуслуги стала доступна запись детей в кружки и секции дополнительного образования, об этом рассказали на портале донского правительства.

Замгубернатора Артем Хохлов сообщил, что в ноябре для дончан открылся доступ записи детей в секции дополнительного образования через портал Госуслуги. Хохлов уточнил, что это уже 87-я социально значимая услуга, которая включена в список обязательных к переводу в электронный вид. 

В пресс-службе уточнили, что воспользоваться услугой могут те дончане, у которых уже есть подтвержденный аккаунт на госуслугах. Благодаря услугам сервиса родители смогут найти секцию по интересам своего ребенка и записать его в кружок в режиме онлайн. 

В правительстве уточнили, что пользователю необходимо выбрать регион проживания, учебный год, программу обучения, указать возраст ребенка, а также направление занятий, которые учащийся хотел бы посещать. После этого станет доступен выбор группы, дата начала занятий, а также способы оплаты, если кружок или секция предоставляют услуги на коммерческой основе. Подробнее об услугах можно прочитать, перейдя по ссылке

Ранее стало известно, что дети мобилизованных граждан будут посещать детские сады и кружки бесплатно.

 

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