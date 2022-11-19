В ведомстве напомнили, что с началом холодов в Ростовской области значительно увеличивается количество случаев бытовых пожаров. По словам представителей пресс-службы, за прошедшую неделю зафиксировали пять пожаров, результатом которых стала гибель жителей региона. Основной причиной возгораний стали нарушения правил безопасности при обращении с электроприборами.
Сообщается, что за истекший период 2022 года на Дону произошло почти 8,5 тысячи пожаров, в которых погиб 161 человек, еще 198 жителей получили травмы разной степени тяжести.
«Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе», — в заключение добавили в пресс-службе, призвав жителей Ростовской области быть осторожными и внимательными, а также выбирать безопасные способы обогрева в зимний период.