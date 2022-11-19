В субботу будет дождливо, а температура составит 14 градусов. Вероятность того, что начнутся осадки, превышает 70%.
В воскресенье воздух прогреется до 10 градусов, дождь не прекратится. В понедельник обещаются облачную погоду с температурой 15 градусов.
А во вторник опять начнутся дожди. Со среды, 23 ноября, стоит ждать похолоданий, но осадков уже не будет.
В ночное время температура начнет опускаться до пяти градусов.
Ранее говорилось, что Азовское море грозит подтопить часть донского региона к 2042 году.