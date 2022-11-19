rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителям в Ростовской области рассказали, когда похолодает в ноябре

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
В Ростовской области со среды, 23 ноября, наступят похолодания, но прекратится дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

В субботу будет дождливо, а температура составит 14 градусов. Вероятность того, что начнутся осадки, превышает 70%.

В воскресенье воздух прогреется до 10 градусов, дождь не прекратится. В понедельник обещаются облачную погоду с температурой 15 градусов.

В Ростове затопило несколько квартир и газон в новом доме 18 октября
Узнать подробнее


А во вторник опять начнутся дожди. Со среды, 23 ноября, стоит ждать похолоданий, но осадков уже не будет.

В ночное время температура начнет опускаться до пяти градусов.

Ранее говорилось, что Азовское море грозит подтопить часть донского региона к 2042 году.

Читайте также:
Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за непогодыНа Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливеВодителей Ростовской области предупредили об опасностях непогоды с 15 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Погода
Подпишитесь
«Молчать нельзя»: жительница Ростовской области рассказала о проблемах помощи для СВО
Вчера, 00:25
Пожарные и скорые напугали ростовчан в центре города вечером 18 ноября
Вчера, 21:50
Чиновники в Ростовской области ищут специальную службу по организации похорон
Вчера, 20:24
Следственный комитет завел дело из-за гибели двух рабочих на стройке в Ростове
Вчера, 19:57
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Вчера, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Вчера, 10:59