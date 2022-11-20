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Baza сообщила о двух сбитых беспилотниках у военного аэродрома в Ростовской области

Сегодня, 11:39
Фото: Социальные сети
В Миллерово в Ростовской области сообщают о сбитом неизвестном летательном аппарате, передает Telegram-канал Baza.

Канал сообщил, что вечером субботы, 19 ноября, в полутора километрах от города Миллерово в Ростовской области системы ПВО якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон. Также в сообщении канала говорится, что  позже в десяти километрах от Миллерово был обнаружен и сбит еще один беспилотник.

Уточняется, что недалеко от места, где сбили дроны, находится военный аэродром.

Принадлежность беспилотников только предстоит установить. Официальных комментариев о соответствии информации об инциденте действительности пока не поступало. Информация уточняется. Не исключено, что это может быть провокацией украинских спецслужб.

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Ранее жители Миллерово сообщали о звуках взрывов вечером 19 ноября. В соцсетях горожане пишут, что шум был настолько сильным, что от него звенели окна и дрожала земля. У некоторых жителей города от давления воздуха самопроизвольно открылись двери в домах.

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#Алина Заярная#Новости#Происшествие#БПЛА#Ростовская область#Миллерово
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