Канал сообщил, что вечером субботы, 19 ноября, в полутора километрах от города Миллерово в Ростовской области системы ПВО якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон. Также в сообщении канала говорится, что позже в десяти километрах от Миллерово был обнаружен и сбит еще один беспилотник.
Уточняется, что недалеко от места, где сбили дроны, находится военный аэродром.
Принадлежность беспилотников только предстоит установить. Официальных комментариев о соответствии информации об инциденте действительности пока не поступало. Информация уточняется. Не исключено, что это может быть провокацией украинских спецслужб.
Ранее жители Миллерово сообщали о звуках взрывов вечером 19 ноября. В соцсетях горожане пишут, что шум был настолько сильным, что от него звенели окна и дрожала земля. У некоторых жителей города от давления воздуха самопроизвольно открылись двери в домах.