Канал сообщил, что вечером субботы, 19 ноября, в полутора километрах от города Миллерово в Ростовской области системы ПВО якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон. Также в сообщении канала говорится, что позже в десяти километрах от Миллерово был обнаружен и сбит еще один беспилотник.