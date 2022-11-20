Исследование: ростовчане старшего поколения больше молодежи любят дарить подарки

Аналитики провели опрос среди ростовчан и узнали, кто из них больше других любит дарить и получать подарки. Выяснилось, что 60% горожан в равной степени нравится как получать презенты, так и дарить их. 24% респондентов признались, что получают больше удовольствия от преподнесения подарков, так как видят радость и удивление у получателей. Получать сюрпризы больше, чем дарить, предпочитают 10% ростовчан. 6% не любят ни дарить, ни получать подарки.