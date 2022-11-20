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Исследование: ростовчане старшего поколения больше молодежи любят дарить подарки

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Ростовчане старшего поколения с доходом выше среднего чаще других любят дарить подарки, выяснилось из исследования Superjob.

Аналитики провели опрос среди ростовчан и узнали, кто из них больше других любит дарить и получать подарки. Выяснилось, что 60% горожан в равной степени нравится как получать презенты, так и дарить их. 24% респондентов признались, что получают больше удовольствия от преподнесения подарков, так как видят радость и удивление у получателей. Получать сюрпризы больше, чем дарить, предпочитают 10% ростовчан. 6% не любят ни дарить, ни получать подарки.

Если говорить о любителях делать презенты, то большая часть из них это люди старшего поколения с доходом выше среднего.

Также эксперты отмечают, что женщины преимущественно любят и дарить, и получать подарки, а мужчины — только дарить.

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Ранее RostovGazeta выяснила, как ростовчане собираются отмечать Новый год.

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