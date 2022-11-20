Жители Краснодара делятся в соцсетях видео с мертвыми птицами. Пользователи рассказывают, что пернатые массово падают с неба уже мертвыми.
Главная улица Краснодара — Красная — сейчас буквально усеяна трупами ворон, галок и грачей. Жители города рассказывают, что похожая ситуация была в городе месяц назад. Однако ответа, почему гибнут птицы, они тогда так и не получили.
Ранее орнитолог посоветовал ростовчанам забирать домой пьяных от ягод птиц. Ранее жители города рассказывали, что встречали заснувших от опьянения ягодами снегирей.