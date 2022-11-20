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«Ну сбили и сбили»: жители в Ростовской области перестали удивляться работе ПВО

Сегодня, 12:50
Фото: Социальные сети

Жители в Ростовской области перестали удивляться работе ПВО и сбитым беспилотникам

В городе Миллерово в Ростовской области, по информации СМИ, были сбиты два беспилотника, новость об этом активно обсуждают в соцсетях.

Ночью в городе Миллерово Ростовской области местные жители заметили подозрительный шум и звуки взрывов. По данным Telegram-канала Baza, в городе сбили два неизвестных беспилотника. Они пролетали недалеко от военного аэродрома. Принадлежность дронов еще устанавливается.

В соцсетях ростовчане без паники и тревоги восприняли новость об упавших беспилотниках. «Ну сбили и сбили, что бубнить то?», «Прифронтовой регион, считай. По-другому быть не могло».

Baza сообщила о двух сбитых беспилотниках у военного аэродрома в Ростовской области
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Также многие комментаторы предположили, что дроны могли запустить ради забавы сами местные жители: «Похоже запреты не действуют. Местные развлекаются». Другие в шутку предположили, что неопознанные летательные аппараты могли быть средствами передвижения внеземных цивилизаций: «Прям НЛО, раз неопознанные», «Это НЛО? Жду репортаж об инопланетянах».

Напомним, официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Происшествие
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