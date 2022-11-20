Ночью в городе Миллерово Ростовской области местные жители заметили подозрительный шум и звуки взрывов. По данным Telegram-канала Baza, в городе сбили два неизвестных беспилотника. Они пролетали недалеко от военного аэродрома. Принадлежность дронов еще устанавливается.
В соцсетях ростовчане без паники и тревоги восприняли новость об упавших беспилотниках. «Ну сбили и сбили, что бубнить то?», «Прифронтовой регион, считай. По-другому быть не могло».
Также многие комментаторы предположили, что дроны могли запустить ради забавы сами местные жители: «Похоже запреты не действуют. Местные развлекаются». Другие в шутку предположили, что неопознанные летательные аппараты могли быть средствами передвижения внеземных цивилизаций: «Прям НЛО, раз неопознанные», «Это НЛО? Жду репортаж об инопланетянах».
Напомним, официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.