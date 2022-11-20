Также многие комментаторы предположили, что дроны могли запустить ради забавы сами местные жители: «Похоже запреты не действуют. Местные развлекаются». Другие в шутку предположили, что неопознанные летательные аппараты могли быть средствами передвижения внеземных цивилизаций: «Прям НЛО, раз неопознанные», «Это НЛО? Жду репортаж об инопланетянах».