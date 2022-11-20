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Продавец наркотиков спровоцировал массовую драку на Чкаловском в Ростове

Сегодня, 15:50
Фото: Социальные сети
Вечером 19 ноября на Чкаловском в Ростове произошла массовая драка, видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Вечером субботы 19 ноября в Ростове на Чкаловском произошла массовая драка. В побоище участвовало около десяти мужчин.

Автор ролика пишет, что драку якобы спровоцировал некий наркоман, подошедший к группе молодых людей с просьбой купить у него сильнодействующие вещества. Мужчины оказались недовольны таким предложением. Словесная перепалка постепенно переросла в драку.

В комментариях ростовчане пишут, что решить конфликт нужно было без кулаков, обратившись в полицию. Также в соцсетях осудили молодых людей за то, что они избивали мужчину, имея численное преимущество: «Какие молодцы. Толпой на одного. Даже если и наркоман…».

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Ранее в Таганроге две подруги в магазине устроили матерную перепалку и драку среди ночи.

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