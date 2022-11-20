В комментариях ростовчане пишут, что решить конфликт нужно было без кулаков, обратившись в полицию. Также в соцсетях осудили молодых людей за то, что они избивали мужчину, имея численное преимущество: «Какие молодцы. Толпой на одного. Даже если и наркоман…».