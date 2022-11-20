Вечером субботы 19 ноября в Ростове на Чкаловском произошла массовая драка. В побоище участвовало около десяти мужчин.
Автор ролика пишет, что драку якобы спровоцировал некий наркоман, подошедший к группе молодых людей с просьбой купить у него сильнодействующие вещества. Мужчины оказались недовольны таким предложением. Словесная перепалка постепенно переросла в драку.
В комментариях ростовчане пишут, что решить конфликт нужно было без кулаков, обратившись в полицию. Также в соцсетях осудили молодых людей за то, что они избивали мужчину, имея численное преимущество: «Какие молодцы. Толпой на одного. Даже если и наркоман…».