Весь день небо над Ростовом будет затянуто облаками, иногда возможен небольшой дождь. Воздух прогреется не больше +10 градусов.
Вероятность осадков 76%, ветер восточный два метра в секунду.
В ночь на понедельник в Ростове +9 градусов и облачно, а днем 21 ноября резко потеплеет до +16 градусов и но будет идти дождь.
В Ростовской области днем в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха в северных районах +2...+7 градусов, на остальной территории +7...+12 градусов.
Напомним, 19 ноября на Ростов обрушился град размером с горох.