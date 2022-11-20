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Прохладно и дождливо будет в воскресенье 20 ноября в Ростове

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI
В воскресенье 20 ноября в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +10 градусов и будет идти дождь, сообщили синоптики.
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Погода

Весь день небо над Ростовом будет затянуто облаками, иногда возможен небольшой дождь. Воздух прогреется не больше +10 градусов.

Вероятность осадков 76%, ветер восточный два метра в секунду.

В ночь на понедельник в Ростове +9 градусов и облачно, а днем 21 ноября резко потеплеет до +16 градусов и но будет идти дождь.

Из-за утреннего проливного дождя улицы Ростова ушли под воду
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В Ростовской области днем в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха в северных районах +2...+7 градусов, на остальной территории +7...+12 градусов.

Напомним, 19 ноября на Ростов обрушился град размером с горох.

 

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