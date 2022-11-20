Эксперты заявили, что в случае получения армией Украины управляемых оперативно-тактических баллистических ракеты ATACMS под удар могут попасть сразу несколько городов Ростовской области. Среди них Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Аксай, Батайск и Азов, пишет RTVI. Об этом сегодня сделали публикации несколько ростовских telegram-каналов.
Ракеты АTACMS используются для реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность которых составляет от 165 до 300 километров. Сейчас на вооружении ВСУ есть ракеты с дальностью лишь до 80 километров. Официального заявления Минобороны РФ по этому поводу не было, поэтому информация нуждается в подтверждении и будет уточняться.
Вопросом остается передадут ли США украинцам ракеты АTACMS, ведь Вашингтон пока не заявлял о сворачивании военных поставок на Украину, пишет издание. Но и не предоставлял Киеву ракеты большей дальности.
Ранее депутат Виктор Водолацкий рассказал, почему украинские беспилотники долетают до Ростовской области.