Ракеты АTACMS используются для реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность которых составляет от 165 до 300 километров. Сейчас на вооружении ВСУ есть ракеты с дальностью лишь до 80 километров. Официального заявления Минобороны РФ по этому поводу не было, поэтому информация нуждается в подтверждении и будет уточняться.