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Ростов может попасть в зону обстрела ракетами ATACMS со стороны Украины

Сегодня, 18:55
Фото: Wikipedia.org
В случае получения ВСУ баллистических ракет ATACMS под обстрел вероятно могут теоретически попасть Ростов, Батайск, Таганрог и даже Новочеркасск, сообщает издание RTVI со ссылкой на экспертов американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation, которые создали карту досягаемости.

Эксперты заявили, что в случае получения армией Украины управляемых оперативно-тактических баллистических ракеты ATACMS под удар могут попасть сразу несколько городов Ростовской области. Среди них Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Аксай, Батайск и Азов, пишет RTVI. Об этом сегодня сделали публикации несколько ростовских telegram-каналов. 

Ракеты АTACMS используются для реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность которых составляет от 165 до 300 километров. Сейчас на вооружении ВСУ есть ракеты с дальностью лишь до 80 километров. Официального заявления Минобороны РФ по этому поводу не было, поэтому информация нуждается в подтверждении и будет уточняться. 

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Вопросом остается передадут ли США украинцам ракеты АTACMS, ведь Вашингтон пока не заявлял о сворачивании военных поставок на Украину, пишет издание. Но и не предоставлял Киеву ракеты большей дальности. 

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