Жители Миллерово опубликовали видео с камер наружного наблюдения, которые запечатлели возможный момент вспышки и взрыва в небе над городом ночью 19 ноября.
На ролике отображается дата и время — 21.17 мск. На кадрах сначала видно вспышку и затем слышен сильный грохот. После этого в соцсетях испуганные горожане стали жаловаться на громкий звук взрыва, от которого звенели окна и открывались двери.
Ранее СМИ сообщали, что причиной взрыва могла стать работа систем ПВО. По неподтвержденным данным, вечером 19 ноября в Миллерово были сбиты для неизвестных дрона, пролетавших в непосредственной близости к военному аэродрому. Официальной информации об этом нет, она будет уточняться.