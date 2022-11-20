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В Интернет попало видео возможного момента взрыва беспилотников в Миллерово 19 ноября

Сегодня, 13:55
Фото: Социальные сети
Момент возможного взрыва в небе над Миллерово в Ростовской области попал на камеры наблюдения, видео с них опубликовано в соцсетях.

Жители Миллерово опубликовали видео с камер наружного наблюдения, которые запечатлели возможный момент вспышки и взрыва в небе над городом ночью 19 ноября.

На ролике отображается дата и время — 21.17 мск. На кадрах сначала видно вспышку и затем слышен сильный грохот. После этого в соцсетях испуганные горожане стали жаловаться на громкий звук взрыва, от которого звенели окна и открывались двери.

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Ранее СМИ сообщали, что причиной взрыва могла стать работа систем ПВО. По неподтвержденным данным, вечером 19 ноября в Миллерово были сбиты для неизвестных дрона, пролетавших в непосредственной близости к военному аэродрому. Официальной информации об этом нет, она будет уточняться.

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