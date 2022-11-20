В Ростове ищут частную охрану для горбольницы №20

Больница ищет частную охранную компанию, которая будет оказывать услуги в течение 2023 года. Исполнитель должен будет охранять территорию больницы, а также обеспечивать пропускной режим. У потенциального исполнителя должна быть мобильная группа из минимум двоих охранников с огнестрельным оружием и спецсредствами.
Охранники должны быть обеспечены средствами радиосвзяи и проявлять вежливость к сотрудникам и посетителям больницы.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 декабря.
Ранее стало известно, что школы и детсады Ростова возьмут под дополнительную охрану.