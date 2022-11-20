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В Ростове ищут частную охрану для горбольницы №20

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
На охрану городской больницы №20 в Ростове-на-Дону выделили 13,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Больница ищет частную охранную компанию, которая будет оказывать услуги в течение 2023 года. Исполнитель должен будет охранять территорию больницы, а также обеспечивать пропускной режим.  У потенциального исполнителя должна быть мобильная группа из минимум двоих охранников с огнестрельным оружием и спецсредствами.

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Охранники должны быть обеспечены средствами радиосвзяи и проявлять вежливость к сотрудникам и посетителям больницы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 декабря.

Ранее  стало известно, что школы и детсады Ростова возьмут под дополнительную охрану.

 

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