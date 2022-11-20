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В Ростове может стать на 67 единиц общественного транспорта больше

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону могут увеличить количество составов общественного транспорта, сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Согласно летнему расписанию, в городе работают 999 единиц общественного транспорта, в зимнее время их должно быть 1066.

По информации портала, дополнительные составы пустят на автобусных маршрутах № 1, 10, 13, 27, 40,  49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99. На каждый из перечисленных маршрутов должны добавить по два автобуса. По три автобуса могут добавить на маршруты № 22, 33, 42, по четыре — на маршруты № 18, 25, 44. Кроме того, один дополнительный состав могут запустить по автобусному маршруту № 73. На автобусном маршруте № 98 может увеличиться число составов на четыре в будние дни и на два в выходные.

В Ростове может поменяться маршрут автобуса № 67а из Левенцовки
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Кроме того, увеличение возможно и на трамвайных линиях. Так, один дополнительный состав могут запустить на маршруте №7 и по два на маршрутах №1 и №10.

По одному составу могут добавить на троллейбусных маршрутах №1 и №5, по два на мрушрутах №2 и №22.

Официальной информации о том, будут ли добавлять в Ростове единицы общественного транспорта, не поступало.

Ранее в Ростове изменили маршрут автобуса №72.

 

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