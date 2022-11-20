По информации портала, дополнительные составы пустят на автобусных маршрутах № 1, 10, 13, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99. На каждый из перечисленных маршрутов должны добавить по два автобуса. По три автобуса могут добавить на маршруты № 22, 33, 42, по четыре — на маршруты № 18, 25, 44. Кроме того, один дополнительный состав могут запустить по автобусному маршруту № 73. На автобусном маршруте № 98 может увеличиться число составов на четыре в будние дни и на два в выходные.