В Ростове мужчина умер после задержания сотрудниками отдела полиции №8

Сообщение о мужчине, который неадекватно ведет себя на одной из улиц Советского района, поступило в отделение полиции №8. Прибывший на место патруль обнаружил мужчину в сильном алкогольном опьянении и с кровоподтеками на лице.
Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что много выпил и, не удержавшись на ногах, упал и ударился головой о бордюр. После этого задержанный пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали скорую помощь.
Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер в больнице.
По факту присшествия начали проверку.
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