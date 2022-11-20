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В Ростове мужчина умер после задержания сотрудниками отдела полиции №8

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону умер мужчина, которого в сильном алкогольном опьянении обнаружил полицейский патруль, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сообщение о мужчине, который неадекватно ведет себя на одной из улиц Советского района, поступило в отделение полиции №8. Прибывший на место патруль обнаружил мужчину в сильном алкогольном опьянении и с кровоподтеками на лице.

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Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что много выпил и, не удержавшись на ногах, упал и ударился головой о бордюр. После этого задержанный пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали скорую помощь.

Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер в больнице.

По факту присшествия начали проверку.

Ранее в Новочеркасске 32-летний мужчина выпал из окна после юбилея супруги.

 

 

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