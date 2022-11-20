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В Ростове после дождя 19 ноября затопило Малиновского

Сегодня, 07:37
Фото: vk.com/etorostov
Вечером 19 ноября в Ростове-на-Дону из-за дождей затопило улицу Малиновского, сообщили очевидцы в соцсети.

«Западный подтопило после дождичка», — сказано в сообщении.

Судя по видеоролику, вода подтопила проезжую часть, разлившись настоящим морем от тротуара до тротуара.

Ростовчане отнеслись к ситуации спокойно, некоторые даже шутили.

«В Ростове опять. Венеция. … Эконом вариант, для тех, кто не может путешествовать», — написал один из комментаторов.

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«Крепитесь. В Москве снег. Скоро и к вам придет», — прокомментировал еще один пользователь.

Напомним, за день до этого дождь превратил улицы Ростова в бурлящие реки.

 

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