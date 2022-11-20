«Западный подтопило после дождичка», — сказано в сообщении.
Судя по видеоролику, вода подтопила проезжую часть, разлившись настоящим морем от тротуара до тротуара.
Ростовчане отнеслись к ситуации спокойно, некоторые даже шутили.
«В Ростове опять. Венеция. … Эконом вариант, для тех, кто не может путешествовать», — написал один из комментаторов.
«Крепитесь. В Москве снег. Скоро и к вам придет», — прокомментировал еще один пользователь.
Напомним, за день до этого дождь превратил улицы Ростова в бурлящие реки.